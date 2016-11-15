الحضري: شد العضلة فى مباراة غانا «تمثيل».. وصلاح قالى «اعمل نفسك مصاب»

كشف عصام الحضرى حارس المنتخب المصرى ووادى دجلة، حقيقة إصابته بشد فى قدمه خلال المباراة الأخيرة التى جمعت المنتخب المصرى مع نظيره الغاني باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لتصفيات مونديال 2018 بروسيا، قائلاً: “تهريج”.

كما كشف الحضرى فى حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن محمد صلاح بعد أن أحرز ضربة الجزاء، طالبه بالسقوط على الأرض لتهدئة المباراة، قائلًا:” محمد صلاح توجه ناحيتى بعد إحرازه الهدف وطالبني بالسقوط أرضًا لتهدئة وقع المباراة، وقال ياحضرى اقع واعمل نفسك مصاب، فخلعت الحذاء وكأننى أصبت بشد فى العضلة”.