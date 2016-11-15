أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الحضري: شد العضلة فى مباراة غانا «تمثيل».. وصلاح قالى «اعمل نفسك مصاب»

Google+ Print
الحضري: شد العضلة فى مباراة غانا «تمثيل».. وصلاح قالى «اعمل نفسك مصاب» الحضري: شد العضلة فى مباراة غانا «تمثيل».. وصلاح قالى «اعمل نفسك مصاب»

الحضري

كشف عصام الحضرى حارس المصرى ووادى دجلة، حقيقة إصابته بشد فى قدمه خلال المباراة الأخيرة التى جمعت المنتخب المصرى مع نظيره الغاني باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لتصفيات مونديال 2018 بروسيا، قائلاً: “تهريج”.

كما كشف الحضرى فى حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن محمد صلاح بعد أن أحرز ضربة الجزاء، طالبه بالسقوط على الأرض لتهدئة المباراة، قائلًا:” محمد صلاح توجه ناحيتى بعد إحرازه الهدف وطالبني بالسقوط أرضًا لتهدئة وقع المباراة، وقال ياحضرى اقع واعمل نفسك مصاب، فخلعت الحذاء وكأننى أصبت بشد فى العضلة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات