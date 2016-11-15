السويد تهزم المجر في عقر دارها وديًا

تغلب المنتخب السويدي على مضيفه المجري 2-0، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، في بودابست.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد تقدم مهاجم هيرنفين الهولندي، سام لارسون بهدف للسويد في الدقيقة 30، ثم أضاف مهاجم بوردو الفرنسين إيزاك تيلين الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ويحتل منتخب المجر المركز الثالث في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 برصيد 7 نقاط، كما يحتل المنتخب السويدي المركز الثالث في المجموعة الأولى بسبع نقاط أيضاً.

واكتسحت المجر ضيفتها أندورا 4-0، الأحد الماضي، في تصفيات المونديال، فيما خسرت السويد أمام مضيفتها فرنسا 1-2، الجمعة الماضي.