أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السويد تهزم المجر في عقر دارها وديًا

Google+ Print
السويد تهزم المجر في عقر دارها وديًا السويد تهزم المجر في عقر دارها وديًا

جانب من لقاء المنتخبين (رويترز)

تغلب السويدي على مضيفه المجري 2-0، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، في بودابست.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد تقدم مهاجم هيرنفين الهولندي، سام لارسون بهدف للسويد في الدقيقة 30، ثم أضاف مهاجم بوردو الفرنسين إيزاك تيلين الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ويحتل منتخب المجر المركز الثالث في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 برصيد 7 نقاط، كما يحتل المنتخب السويدي المركز الثالث في المجموعة الأولى بسبع نقاط أيضاً.

واكتسحت المجر ضيفتها أندورا 4-0، الأحد الماضي، في تصفيات المونديال، فيما خسرت السويد أمام مضيفتها فرنسا 1-2، الجمعة الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات