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تويتر يتصدى “للتنمر” الإلكتروني ..و توسع نطاق إخفاء التغريدات

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تويتر يتصدى “للتنمر” الإلكتروني ..و توسع نطاق إخفاء التغريدات تويتر يتصدى “للتنمر” الإلكتروني ..و توسع نطاق إخفاء التغريدات

أعلنت شركة تويتر أنها ستحدث بعض خصائص موقعها للتواصل الاجتماعي للتصدي بشكل أفضل للتنمر الإلكتروني، بعد أن تعرضت لضغوط لزيادة جهودها للحد من السلوك العدواني.

وقالت الشركة إنها ستوسع نطاق خيار إخفاء التغريدات للسماح للمستخدمين بحجب تغريدات استنادا إلى كلمات أساسية ومجمل ومحتوى محادثات من حساب أي مستخدم.

ويتيح خيار إخفاء التغريدات حاليا حجب التغريدات من حسابات.

وقالت الشركة في تدوينة إن هذا التغيير سيسري على كل المستخدمين خلال الأيام المقبلة.

ويكافح تويتر لخلق توازن بين حرية التعبير وحجب الخطاب العنيف الذي يحض على الكراهية، ويتعرض تويتر لانتقادات متزايدة في أعقاب شكاوى من مستخدمين قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات.

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