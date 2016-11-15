الدفاع الروسية تنفي قصف مستشفيات في حلب

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، التقارير التي نشرتها وسائل إعلام حول قصف طائرات سلاح الجو الروسي لثالث مستشفى في حلب خلال 24 ساعة.

وقال كوناشينكوف في تصريحات صحفية: “إن تقارير قناة “الجزيرة” القطرية والمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يقع مقره في بريطانيا، وغيرها من المصادر المماثلة، حول قصف طائرات سلاح الجو الروسي لثالث مستشفى في حلب خلال 24 ساعة محض كذب”.

ونقلت وكالة أنباء ” نوفوستي” عن كوناشينكوف، قوله :” إنه لم يتم توجيه ضربات ضد أية أهداف بمدينة حلب السورية أثناء الضربات الصاروخية المكثفة التي نفذت اليوم ضد مواقع تابعة لتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين “، لافتا إلى أن الطائرات الروسية والسورية لم توجه أية ضربات لمدينة حلب منذ 28 يومًا.

أ ش أ