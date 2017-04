لوكسيتان ان بروفانس تستقبل موسم الأعياد بعطور المغامرة

يحفل شهر ديسمبر بالأعياد. فهو يشكّل مناسبة لاجتماع العائلات وتبادل الهدايا المختلفة. ومع اقتراب حلول العام الجديد، يراود المرء في هذه الفترة إحساس بالتجدّد وخوض بدايات جديدة وميل إلى المغامرة. لهذا، ابتكرت لوكسيتان ان بروفانس عطرين جديدين، واحد للمرأة وآخر للرجل، مستوحيين من الاحتفاء في هذا الموسم بالتجارب الجديدة وعيش المغامرات. فهذان العطران يشكّلان تذكاراً قيّماً ويعيدان إلى الذاكرة لحظات الفرح الفريدة والمعبّرة.

للمرأة: عطر Arlésienne الورديّ المنعش للمرأة الجريئة

يحتفي عطر Arlésienne بقدرات النساء- فهذا العطر آسر بجرأته ودافئ. يتّسم بعذوبته وبنفحة التوابل التي أضيفت له. فرائحة البرغاموت الحامضية تظهر واضحة، وتعززها خلاصة الزعفران. أما الانتعاش المشرق الذي يمنحه للمرأة والذي يكمّله الصمغ الأخضر الجريء فيمتزج مع رائحة اللوز الملفتة التي يخلّفها الزعرور البريّ. إلى جانب الرائحة العسليّة والحادة التي تميّز "وردة مايو،" يضيف البنفسج إلى هذا العطر فخامة فائقة توازنها رائحة الأوراق المنعشة. تتغلغل رائحة هذا العطر في البشرة إذ يعبق بنفحات الزنبق والمسك الأبيض وبدفء حَبّ المسك وشجر الصندل.

يبلغ ثمن عطر Arlésienne EDT (75 مل) 129,000 ليرة وهو متوفر في لبنان.

وتقدّم لوكسيتان للمرأة التي تقدّر الجمال المتميّز من خلال مجموعة "امرأة آرل" مزيجاً يجمع ثلاثة عطور ملفتة تذكّر بمختلف المناطق الفرنسية وهي عطر ورد "غراس" وبنفسج "توريت سور لو" وزعفران "بروفانس." وتشمل المجموعة المرطّبة والمغذّية والمجمّلة مستحضر جلّ الاستحمام Just Add Water، وحليب التجميل المخمليّ Pamper Yourself، ورذاذ الشعر المميز Beautify Your Hair، وملمّع الشفتين Put A Smile On Your Lips، والصابون المعطّر The Final Touch.

يبلغ ثمن جلّ استحمام Arlésienne (250 مل) 34,000 ليرة، وحليب الجسم Arlésienne (250 مل) 52,000 ليرة، وكريم اليدين Arlésienne (30 مل)

20,000 ليرة، ورذاذ الشعرArlésienne (50 مل)43,000 ليرة، وصابون Arlésienne 13,000 ليرة.

للرجل: كولونيا سيدرات للرجال تعكس الحرية والانتعاش

الرجل الذي يستخدم كولونيا سيدرات يحب المجهول، وبالتالي، جمع هذا العطر بين حدة الحامض وروائح البحر وكلّ من الأرز والمسك وخشب العنبر. استوحي من بحّارة آرل الذين كانوا يلازمون المحيط ومن رائحة ملحه والتوابل والفاكهة والخشب الحرجيّ الذي نقلوه من أراضٍ بعيدة. فهذا العطر الجديد يحمل في طيّاته حماسة السفر وحريّة الرياح.

يبلغ ثمن كولونيا سيدرات للرجال (75 مل) 108,000 ليرة وهو متوفر في متاجر لوكسيتان في لبنان.

تقدّم لوكسيتان مجموعة كاملة تزخر بالعطور المائية المتميزة وبالانتعاش الذي يولّده البحر وتشمل: Just Add Water وهو عبارة عن جلّ استحمام للشعر والجسم برائحة النعناع، وجلّ وكريم After-Shaving المقوّي والمنعش، وصابون Throughout The Day المنظّف المنعش. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المجموعة مناسبة للرجل البسيط الذي يهوى المغامرة.