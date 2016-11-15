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برلماني: نقدر دور الكويت على إمدادنا بالنفط بعد انسحاب «أرامكو‎»

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برلماني: نقدر دور الكويت على إمدادنا بالنفط بعد انسحاب «أرامكو‎» برلماني: نقدر دور الكويت على إمدادنا بالنفط بعد انسحاب «أرامكو‎»

النائب يسري المغازي

ثمن النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، موافقة مجلس الوزراء الكويتي على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى اعتبارًا من أول يناير المقبل مع فترة سماح تصل إلى نحو 9 أشهر قبل بدء السداد.

وأكد المغازي تقدير الشعب المصري والحكومة المصرية للمواقف الكوييتية الداعمة لمصر في مختلف الظروف، منوهًا بأن موافقة على تمديد بيع النفط يأتي في ظل توقف شركة أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها، وهو ما يجعل الموافقة في منتهى الحساسية بالنسبة إلى مصر، باعتبار موضوع الوقود أمن قومي مصري.

وشدد المغازي على أن الموافقة على تسديد الأموال بعد 9 أشهر من البيع يؤكد وجود مرونة كويتية في التعامل مع مصر ، وتقدير لها ولظروفها الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، مشيرًا إلى أن مصر لن تنسى وقفة الكويت المساندة للشعب المصري.

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