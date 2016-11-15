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«برلمانى»: موافقة الكويت على موافاة مصر باحتياجاتها من البترول موقف عظيم

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«برلمانى»: موافقة الكويت على موافاة مصر باحتياجاتها من البترول موقف عظيم «برلمانى»: موافقة الكويت على موافاة مصر باحتياجاتها من البترول موقف عظيم

النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب

 

اعتبر النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن موافقة الكويت على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى ، اعتبارًا من أول يناير المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد، موقف عظيم من جانب حكومة الكويتية، والتى تحمل كل الخير لمصر، ووقفت مع مصر بعد ثورة 30 يونيو، ودعمتها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وأشار محمود، بيان له، اليوم، إلى أن الموقف الكويتى يعزز مطالب مصر من الوقود والبنزين، ويؤمن مختلف الاحتياجات، بعد توقف شركة «أرامكو» ، عن تزويد مصر باحتاجاتها.

ولفت محمود، إلى أن وزارة البترول تتصرف بذكاء شديد في موضوع تأمين احتياجات مصر من الوقود، والدليل أنه لم يحدث أى نقص في المنتجات، بعدما أوقفت ” أرامكو ” توريد البترول إلى مصر، مطالبًا باستمرار جهودها لتأمين الاحتياجات المصرية الكاملة من هذه السلعة الاستراتيجية.

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