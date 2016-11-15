الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ضد أوباما في أثينا

شهدت العاصمة اليونانية أثينا احتجاجات لعدد كبير من اليونانيين ضد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز في التعامل مع المتظاهرين.

وأفادت قناة “إيه بي سي” الإخبارية، أنه لم تقع أية إصابات، وأن نحو 3000 من “دعاة الفوضوية” ومؤيدي الجماعات اليسارية والطلبة، ساروا في وسط المدينة في مظاهرة خطط لها من قبل أن تصل إلى السفارة الأمريكية في جزء آخر من المدينة.

وأشارت القناة، إلى مظاهرة أخرى يقوم بها مؤيدو الحزب الشيوعي في وقت لاحق من اليوم، فيما منعت الحكومة اليونانية التظاهرات خلال فترة وجود الرئيس الأمريكي في العاصمة، وقامت شرطة مكافحة الشغب بسد الطرق أمام المتظاهرين في الجزء من المدينة الذي سيقيم به أوباما.

وذكرت الشرطة اليونانية، أنها قامت بنشر أكثر من 5000 شرطي خلال زيارة الرئيس الأمريكي بعد دعوة جماعة من الفوضويين إلى الهجوم خلال الزيارة لتعطيلها.

أ ش أ