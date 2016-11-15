وزير الصحة: الدولة ستقوم باستيراد الأدوية ولن ترفع أسعارها

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الأدوية المستوردة هي التي تمثل مشكلة حاليًا في سوق الأدوية المستوردة، خاصة التي لا يوجد لها بدائل، مشيرًا إلى وجود 10 آلاف نوع من الدواء في مصر، تقسم إلى تصنفيات، منها 1750 نوع مستورد، منهم 146 دواء لا يوجد لها بديل.

وأضاف عماد الدين، في برنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم، أن تكلفة استيراد الـ146 دواء تبلغ 186 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن الدولة ستتولى عملية استيرادها، حيث أنه عندما تقوم الدولة بعملية شراء الأدوية بكميات كبيرة يكون هناك تخفيض في الأسعار على خلاف ما يحدث مع الشركات عندما تقوم هي بالاستيراد.

وأوضح وزير الصحة، أن كل شركة من الشركات التي تقوم بالاستيراد يكون لها وكيل، وهذا الوكيل كل هدفه الحصول على الـ”عمولة”، وهذا ما سنحققه للكفيل.

ولفت، إلى أن التقى صباح اليوم بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث توفير 186 مليون دولار لاستيراد 146 نوع من الأدوية المستوردة التي لا يوجد لها بديل محلي.

وأكد وزير الصحة، أن الأدوية المستوردة تشمل مشتقات الدم، والإنسولين، وأدوية الأورام، والأدوية اللازمة لزراعة الكلى، والهرمونات، وغيرها من الأدوية الجوهرية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها حصر كامل بكافة المواد الخام التي تدخلها شركات الأدوية، وهو ما يؤكد أن تلك الشركات تملك مخزون احتياطي يكف لثلاثة أشهر.

وشدد وزير الصحة، على عدم زيادة أسعار الأدوية جنيه واحد، موضحا أن القيادة السياسية في البلاد تحب الشعب المصري وتعمل دائما على توفير احتياجاته وراحته.