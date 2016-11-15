نقيب الصيادلة: مخزون الإنسولين يكفي لـ7 أشهر

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن مخزون الإنسولين في مصر يكفي لمدة 7 أشهر، لدى 3 شركات مصرية، مشيرًا إلى أن كافة المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج محصورة لدى إدارة التفتيش الصيدلي.

وأضاف عبيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم،، أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لبحث تحريك أسعار الأدوية، وغرفة صناعة الدواء، والجهات المعنية بالأمر، إلا أنه لم يتم التطرق خلال الاجتماع من قريب أو بعيد، لتحريك الأسعار.