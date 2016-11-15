رئيس غرفة صناعة الدواء: «السيسي» وافق على دعم أسعار الأدوية

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، باتحاد الغرف الصناعية، إن نقص الدواء في الأسواق المصرية يتزايد يوميًا، ولابد من البحث عن حل فورا.

وأضاف “العزبي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والجهات المعنية بالأمر، للبحث عن حلول.

وأكد “العزبي” أن وزير الصحة، أبلغهم خلال الاجتماع موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم الدولة لأسعار الأدوية الأساسية منها.