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الحضرى: معنديش مشكلة أكون احتياطيًا لإكرامي والشناوي

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الحضرى: معنديش مشكلة أكون احتياطيًا لإكرامي والشناوي الحضرى: معنديش مشكلة أكون احتياطيًا لإكرامي والشناوي

عصام الحضري _ أرشيفية

قال عصام الحضري، حارس المصري ووادى دجلة، إنه كان على يقين بالعودة إلى عرين المنتخب مرة أخرى، مضيفًا: “من طبعى إني عندى طموح وإصرار وحماس على ذلك، ولا يقلل منى أن أكون احتياطيا للشناوي أو إكرامي لأننا عايزين نعمل جيل جديد لمصر”.

وأشاد الحضرى فى حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، بالكابتن أحمد ناجى مدرب حراس المرمى، مؤكدًا أنه يعتبره الأخ والصديق، مشيرًا إلى أن الكابتن أحمد ناجى أبلغه العودة للمنتخب، وقال له :”ممكن تكون جون رابع”، فرد عليه :”أنا جاى فى خدمة البلد ومستعد أشيل الكور والمياه والقمصان، وكنت جون رابع حتى أصبحت حارس المرمى الأول”.

 

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