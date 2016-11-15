هل تقبل بوسي شلبي دعوة مهرجان "القاهرة السينمائي" للإحتفال بـ محمود عبد العزيز؟

في مبادرة أولى لتكريم إسم الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، تشارك النجمات يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين بأمسية خاصة بعنوان "احتفالية في حب صانع البهجة " على هامش فعاليات الدورة الـ 38 لمهرجان القاهرة السينمائي يوم الجمعة القادمة في الساعة الرابعة عصراً، في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

الأمسية تقام بالتعاون بين إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ونقابة السينمائيين، ويديرها الناقد طارق الشناوي، ويشارك بفعالياتها عدد من نجوم وصناع السينما المصرية منهم يسرا وإلهام وليلى وعزت أبو عوف وطارق لطفي وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز.

ولم يعرف بعد هل سيقبل أبناء الفقيد كريم ومحمد وزوجته بوسي شلبي الدعوة للمشاركة أم يكتفون بالحزن، علماً أن الحفل لا يعد تأبيناً للراحل بقدر ما هو شهادات محبة من النجوم عن أطرف المواقف التي جمعتهم بمحمود عبد العزيز.