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يحيى الفخراني لن يتسلم جائزة فاتن حمامة اليوم ..والسبب

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الثلاثاء 15-11-2016 22:45

كشف بيان رسمي أصدرته إدارة مهرجان القاهرة السينمائي المقرر افتتاحه اليوم، عن مفاجأة تتمثل بغياب النجم الكبير يحيى الفخراني عن مراسم تسليمه جائزة فاتن حمامة، بسبب سفره خارج البلاد، وتقرر تأجيل الحفل ليوم الختام 24 نوفمبر الجاري، على أن يتم اليوم تكريم النجم الشاب أحمد حلمي، والمخرج الراحل محمد خان.

إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ38 قررت استباق الأحداث حتى لا تؤثر الشائعات على حفل الافتتاح المنتظر أن يسوده الحزن لغياب الساحر محمود عبد العزيز، واكتفت بنشر تأجيل حفل تكريم الفخراني لسفره خارج البلاد، مع تأكيد بأن حفل الليلة سيشهد عدة تكريمات منها تسليم الفائزين جائزة فاتن حمامة للتميز، وهم: المخرج الألماني كريستيان بتزولد، المخرج الصيني جيا زان كيه، الفنان أحمد حلمي، كما سيتم تكريم اسم المخرج الراحل محمد خان، بمنحه جائزة فاتن حمامة، ويتسلم جائزته حسن ونادين خان، وتكريم المخرج المالي الشيخ عمر سيسوكو، المنتج الفلسطيني حسين القلا.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً، سيتم دعوة أسرة فيلم " يوم للستات "، الذي يشارك في المسابقة الرسمية، للصعود على خشبة المسرح، وتحية الحضور، قبل بدء استراحة يعقبها عرض الفيلم.

يُذكر أن فعاليات المهرجان ستستمر حتى 24 نوفمبر الجاري، ويشارك في الدورة الـ38، عدد كبير من الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

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سيدتي