جلسة تصوير رومنسية جداً لرانيا يوسف ومكسيم خليل والسبب!

خطوة جريئة جداً اتخذتها الممثلة رانيا يوسف بعدما خضعت لجلسة تصوير رومنسية جداً وغير معتادة من النجمات المصريات، بين أحضان الممثل مكسيم خليل، لتصوير البوستر الدعائي لمسلسل "ليلة" وارتدت فستاناً طويلاً باللون الأسود وبدت جميلة للغاية، بعدسة المصور محمود عاشور.

مسلسل "ليلة" يعرض خارج السباق الرمضاني وتدور أحداثه في 45 حلقة بإطار اجتماعي رومانسي، ويقوم ببطولته كل من بطولة رانيا يوسف، مكسيم خليل، أمل رزق، محمود البزاوي، سهر الصايغ، هيدي كرم، حنان يوسف، سهر الصايغ وأحمد سلامة، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج محمد بكير، وانتاج إبراهيم حمودة في أول عمل انتاجي له.