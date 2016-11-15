ليلى علوي تعتذر عن عدم حضور حفل افتتاح مهرجان السينما

تقدمت النجمة ليلى علوي باعتذار من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، وزميلتها النجمة الهام شاهين، عن عدم حضور حفل الافتتاح والمشاركة بالعرض الخاص لفيلم "يوم للستات"، قبل ساعة واحدة من بدء فعاليات المهرجان، مبررة سبب غيابها بتواجدها خارج البلاد لمتابعة العلاج بعد الجراحة التي خضعت لها بالكتف.

ليلى قالت برسالة الاعتذار: "اليوم يوم خاص جداً و يعد بمثابة احتفالية سينمائية كبيره في أم الدنيا، افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي و اللي بيتوجه فيلم الافتتاح "يوم الستات".. مبروك للمهرجان و مبروك للعاملين على الفيلم الهام شاهين و كاملة ابوذكرى و نيللي كريم و هالة صدقي و ناهد السباعي و كل الستات الحلوه الجدعه اللي بحبهم.. بالتوفيق دايماً و كان نفسي أكون موجوده لكن يتعذر على ذلك لاجرائي العلاج بعد العملية في الخارج.. بقلبي معاكم".

يذكر ان ليلى ستحاول الوصول للقاهرة قبل يوم الجمعة القادم للمشاركة بأمسية تكريم زميلها الفنان الراحل محمود عبد العزيز التي ستقام بعنوان "صانع البهجة".