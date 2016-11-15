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وسط أجواء حداد.. محمود عبد العزيز يستقبل ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي

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الأربعاء 16-11-2016 00:15

فرض اللون الأسود نفسه على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي ، بعدما التزمت أكثر من نجمة بارتداء فساتين سهرة باللون الأسود ، وكانت المفاجأة هي وضع بوستر عملاق للفنان الراحل محمود عبد العزيز بمدخل الممر المؤدي للمسرح الكبير الذي سيشهد فعاليات حفل الافتتاح.

الدورة رقم 38 لمهرجان السينما تم اهدائها لروح الفنان الكبير محمود عبد العزيز، الذي ودعنا منذ أيام ، وتم وضع بوستر عملاق له مع مقتطفات من مشهده الشهير عن الموت من مسلسل"جبل الحلال"، وتوقف أمامه النجم الكبير فاروق الفيشاوي والنجمة الهام شاهين الذين وصلوا دار الأوبرا المصرية مبكرا، لحضور الافتتاح ثم المشاركة بالعرض الخاص لفيلمهما "يوم للستات".

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سيدتي