بسبب إيمان الباني.. مراد يلدريم سيهاجر من تركيا

عاد اسم ايمان الباني إلى الواجهة بعد خطوبتها من النجم التركي مراد يلدريم، وهي صبية مغربية جميلة خرجت إلى دائرة الضوء عندما حصلت على لقب ملكة جمال المغرب عام 2005و لقب وصيفة الأولى لملكة جمال العرب عام 2006 ، ولم تعرف كثيرا في المغرب إلا بعد أن شاركت في مسلسل كوميدي تحت عنوان "نسيب سي عزوز"، أدت فيه دور البطولة إلى جانب الممثل سعيد الناصري الذي يعد مكتشف موهبتها في المغرب .

وبث المسلسل في شهر رمضان عام 2009 ومن خلاله اكتشفها أهل المغرب، وبدأوا يتساءلون عن سر هذه الممثلة الواعدة الجميلة الأنيقة التي كانت أيامها في العشرينات من العمر، وبالرغم من حبها الشديد لعالم الفن، لم تفتح أمام إيمان فرصاً جيدة فقررت أن تسافر مصر حيث شقيقتها المتزوجة هناك.

شاركت في فيلم أكشن "عمليات خاصة" مع المخرج عثمان أبو اللبن. عملت كفتاة إعلان لعدد من الشركات في مصر وبريطانيا، وموديل في بعض الكليبات قبل أن تقرر الانتقال إلى بريطانيا ، حيث تعيش هناك منذ حوالي خمس سنوات. كما أنها أسست شركة للإعلانات والموضة في لندن .

إيمان كانت تحلم بالشهرة والنجومية في الفن لكن الفن لم يبتسم لها لأنها وجدت عراقيل كثيرة، رغم اعتزازها بالمشاركة

في الجزء السابع من الفيلم الأمريكي "Fast and furious" مع النجم فان ديزل، وأقرّت أكثر من مرّة أنّها رفضت أدواراً في مصر لما كانت تحمله من إساءة لسمعة المغربيات .

ويبدو أنّ لندن فتحت لها أبواب الحظ والحب، فهناك التقت الممثل التركي مراد يلدريم وعاشت معه قصة حب كلّلت بالخطوبة والزواج الذي من المنتظر أن ينظم في تركيا قريباً.

وقد قررت إيمان وخطيبها أن يكون بيت الزوجية في لوس أنجلس في أمريكا.