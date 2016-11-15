«يسري الفخراني» يسرد 3 مشاهد لن تُرى إلا فى مصر على «نغم FM» الأحد المقبل

رصد الكاتب يسري الفخراني، 3 مشاهد ووصفها بأنها صورة لا ترى إلا في مصر، ففي الصباح ودعنا الفنان محمود عبد العزيز، وشهد المصريين ليلة جزينة على فراقه، وفي الظهر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي فتاة الإسكندرية منى السيد، في مشهد رائع وعاملها كملكة، وذلك تقديرًا لدور المرأة في المجتمع و تشجعيً وإيمانً من الرئيس بالعمل و الكفاح، أما بالمساء، فكان مشهد فرحة المصريين بالفوز في مباراة مصر و غانا، في تصفيات كأس العالم، و كل هذه المشاهد لا تراها إلا في مصر.

وعلق اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، والكاتب المفكر في الاستراتيجيات العسكرية بجريدة الأهرام، على وفاة الفنان محمود عبد العزيز، فقال، بدأنا نفقد ورد الفن في مصر، واتذكر وقت إذاعة برنامج رأفت الهجان، كانت الشوارع فاضية في مصر و بعض الدول العربية، و تمنى أن تأتي أجيال بحجم نجوم كبار فقدناهم، مثل محمود عبد العزيز، و أحمد ذكي، و نور الشريف.

وأوضح فرج، أن هناك فتيات كثيرة مثل فتاة الإسكندرية، تمثل كل فتاة مصرية كادحة، أما مشهد فوز مصر في مباراة مصر و غانا، عظمة المشهد تأتي في جمهورعظيم يستحق الفوز، كما قامت الشرطة بواجبها على أكمل وجه، خلال عرض المباراة، وهذه الأمثلة توضح أن الشعب المصري شعب جدير بالاحترام و التقدير.

ويذكر أن برنامج “باب رزق”، يذاع من الأحد للخميس، الساعة الثالثة مساءً، والبرنامج من تقديم يسري الفخراني و إعداد ياسمين مجدي.