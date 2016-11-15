ضبط متهم تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق بشبرا

كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة بتفعيل و تنفيذ الشق الخاص بمتابعة جهود ضبط مرتكبي وقائع السرقات المتنوعة .

حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا من ضبط البراق ذ 28 عاما عاطل و سابق اتهامه فى عدد 7 قضايا آخرهم سرقة بالإكراه بشبرا عقب قيامه بسرقة هاتف محمول و حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى 500 جنيه من داخل مسكن سارة ن 29 عاما مدرسة بأسلوب التسلق .

و بمناقشته اعترف بارتكابه عدد 3 حوادث سرقات آخرى من مساكن مختلفة بنفس الأسلوب .

- سرقة سلسلة و خاتم ذهب من داخل مسكن مختار ع 60 عاما بالمعاش .

- سرقة هاتف محمول و مبلغ مالى 2000 جنيه من داخل مسكن فاتن ف 45 عاما ربة منزل .

- سرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى 500 جنيه من داخل مسكن طارق ف 41 عاما موظف .

وتم بإرشاده ضبط المسروقات داخل منزله وتم استدعاء المجنى عليهم وتعرفوا على المضبوطات و اتهموه بالسرقة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، و تولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعه .