باحث سياسي: الجماعة تدخل نفق الإخوانية الجهادية في تطور نوعي أقرب لـ “داعش”

قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمتخصص فى شئون الجماعات والحركات الإسلامية، محمد جمعة، إن مصر تدخل المرحلة الثالثة من النشاط الإرهابي منذ ثورة، نشهد تطور فى العمليات التابعة لـ “الإخوانية الجهادية”، التى بدأت نشاطها فى يناير 2015 فور صدور فقه المقاومة الشعبية.

وأضاف جمعة، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، والمذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الإخوان تصالحت مع فكرة العنف دون الانخراط فى أساليب السلفية الجهادية، مشيرًا إلى أن مجموعات العقاب الثوري التابعة للإخوان، قد تبنت إرهاصات “الإخوانية الجهادية” كمحاكاة لنموذج تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح جمعة، اليوم، أننا نعيش حقا عصر الإخوانية الجهادية التى أجهزت على ضحاياها فى شكل داعش بنكهة إخوانية، مردفًا : “ما حدث في كمين العجيزي وعدد من الأكمنة المصرية يدلل على ذلك”.

وتابع جمعة، أن الفترة الأخيرة شهدت تقارب فى طبيعة العمل بين السلفية الجهادة وجماعة الإخوان المسلمين، كما أنهما يمثلان كيان واحد فى الأهداف والتمويل في شكل تنظيم عنقودي مرتبط ببعضه البعض.