الجمهوريون يقررون الإبقاء على بول راين رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي

صوت الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء، على الابقاء على بول راين رئيسًا لهذا المجلس الذي يشكل الجمهوريون أكثرية أعضائه.

وبحسب «فرانس برس» فقد تم اختيار راين 46 عامًا، بالإجماع مرشحًا رسميًا للحزب الجمهوري لترؤس مجلس النواب، وذلك خلال تصويت للنواب الجمهوريين حصل داخل هذا المجلس، وكان راين تسلم رئاسة مجلس النواب منذ نحو سنة.

وصفق النواب طويلًا لراين بعد اختياره مرشحًا عن الحزب الجمهوري.

وقال لاحقًا في تغريدة “إنه لشرف عظيم لي أن يختارني زملائي لأكون رئيس مجلس النواب، حان الوقت لكي نبدي جرأة في عملنا”.

وحافظ الجمهوريون على الأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ، إثر الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، إلا أن النواب والشيوخ الجدد المنتخبين لن يتسلموا مهامهم سوى في 3 يناير.

وسينتخب رئيس مجلس النواب في يناير خلال جلسة لكل النواب.

وتأخر اختيار زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بعد إرجاء هذا الاختيار إلى 30 نوفمبر.

وتترأس نانسي بيلوسي 76 عامًا، حاليًا الأقلية الديمقراطية داخل مجلس النواب، إلا أنها قد تواجه منافسة من تيم راين 43 عامًا.

وكان بول راين فضل البقاء على مسافة من ترامب خلال الحملة الانتخابية حتى أنه انتقده مراراً، إلا أنه بات اليوم يشيد به ويراهن على التعاون معه خلال ولايته المقبلة.

وقال راين: “أنا والرئيس المنتخب على خط واحد، وأتحادث مع ترامب كل يوم تقريبًا”.

ويملك الجمهوريون 239 مقعدًا على الأقل في مجلس النواب مقابل 193 للديمقراطيين، في حين يملكون 51 مقعدًا في مجلس الشيوخ من أصل 100.