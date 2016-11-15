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«الجمعيات الأهلية» : رفع مبلغ الإشهار من 100 إلى 10آلاف جنيه‎

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«الجمعيات الأهلية» : رفع مبلغ الإشهار من 100 إلى 10آلاف جنيه‎ «الجمعيات الأهلية» : رفع مبلغ الإشهار من 100 إلى 10آلاف جنيه‎

الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد أثار جدلا في مجلس النواب بعدما قام علي عبد العال رئيس البرلمان بتفضيل مشروع القانون الذي تقدم به النواب على المشروع الذي تقدمت به ، وتم الموافقة عليه اليوم و إحالته لمجلس الدولة وأصبح من الصعب أن تقوم الحكومة بالتعديل على أي من مواده لافتًا أن القانون كان يفترض أن يخرج منذ عام 2014.

وأضاف عبد القوي، خلال لقائه في برنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن القانون الحالي يتيح للوزير حق حل الجمعيات الأهلية وبه مواد تتعارض مع الدستور المصري، موضحا أن مشروع القانون الذي سيطبق يختلف عن القانون القديم في عملية الإشهار حيث تحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وكان الإشهار الرسمي 100 جنيه والأن سيتم رفع المبلغ إلى 10 آلاف جنيه لتأسيس جمعية جديدة، موضحا أن المبلغ مبالغ فيه خاصة في ظل تشجيع الشباب والمناطق الفقيرة لتأسيس جمعيات حيث يذهب المبلغ كله إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية.

وأوضح عبد القوي، أن المؤسسات الأهلية كان هناك مقترحا أن يكون تأسيسها بمبلغ 50 الف جنيه وأصبح 10 آلاف جنيه في القانون الجديد، كما أن مجلس الإدارة في القانون القديم مجلس الإدارة يشكل كل 6 سنوات ويتم تجديد ثلثي كل سنتين بينما القانون الجديد المدة هي 4 سنوات دورة واحدة ثم تجرى انتخابات

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