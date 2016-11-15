مقتل 7 أشخاص فى ضربة جوية استهدفت متشددين فى جنوب ليبيا

قال مسؤول محلى وتقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة جوية استهدفت متشددين أودت بحياة ما لا يقل عن سبعة أشخاص قرب مدينة سبها فى جنوب غرب ليبيا.

وبحسب “رويترز”، أضاف المسؤول الذى لم يرد الكشف عن هويته خوفا من الانتقام أن المسلحين استولوا لاحقا على رفات المتشددين المشتبه بهم من مشرحة.

وقال أن الغارة التى وقعت فى وقت مبكر من صباح اليوم أصابت ثلاثة منازل فى القرضة إلى الشمال الغربى من سبها فدمرت اثنين منها وألحقت أضرارا بالثالث.

ولم يتضح من نفذ الغارة ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مسؤولين عسكريين. وتستخدم القوات التابعة لطرفى الصراع السياسى فى ليبيا طائرات حربية لضرب أهداف المتشددين.

وترددت تقارير متضاربة بشأن ما إذا كان للمشتبه بأنهم متشددون صلات بالقاعدة أو داعش وكلاهما له وجود فى جنوب ليبيا.

وذكرت وكالة أنباء التضامن الليبية أن الهدف الرئيسى كان متشددا يدعى عبد الرحمن بلحاج حسناوى المعروف أيضا باسم أبو طلحة الليبى رغم أن بضعة قالت أنه ليس بين القتلى.

وقال المسؤول المحلى -وهو من القرضة- أن بعض القتلى ليبيون والبعض الآخر أجانب وإنه لم يتأكد ما إذا كان بينهم حسناوى.

وأضاف قائلًا “بعد ساعة أو اثنتين ذهبت مجموعة من المسلحين إلى المستشفى المحلى فى أدرى على بعد 35 كيلومترًا من القرضة واستولوا على رفات الجثث.”

وتشن الولايات المتحدة غارات جوية على الدولة الإسلامية فى معقلها السابق فى سرت التى تبعد نحو 500 كيلومتر إلى الشمال من القرضة منذ أول أغسطس آب ونفذت أيضا عددا من الضربات المنفردة ضد أهداف للمتشددين فى أماكن أخرى فى ليبيا.

ويقول مسؤولون ليبيون أن بعض مسلحى الدولة الإسلامية الذين كانوا متمركزين فى سرت فروا إلى الجنوب فى الصحراء عندما بدأت حملة للإطاحة بهم من المدينة قبل ستة أشهر.