«حماية المستهلك»: منع الشراء فى ديسمبر مبادرة تبناها رئيس «الجهاز»

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة منع الشراء أول ديسمبر المقبل، جاءت بصفة شخصية منه، إيمانًا بدور المجتمع المدني فى حماية المستهلك، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة مع تحرير سعر الصرف حدث نوعًا من التذبذب فى الأسعار أثرت علي كافة الشرائح فى المجتمع المصري.

وأضاف يعقوب، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، والمذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن المبادرة رسالة للتجار والصناع، أن أهم بند فى خطته للاستدامة هو المستهلك في المقام الأول، لافتاً إلى أن الجهاز فى النهاية هو جهاز حكومي، مشددًا علي أن المستهلك يتلقي إرتفاع الأسعار بالشكوى فقط دون حل علي الأرض.

وأوضح يعقوب، اليوم، أن مضمون المبادرة هو امتناع الجميع عن الشراء يوم الخميس مطلع ديسمبر، لافتاً إلى أن أسعار السلع حالياً قد نجدها فى المتاجر ظهرًا برقم، وفى المساء برقم آخر، وهو ما يلغي فكرة التنافسية بمفهوم العرض والطلب.