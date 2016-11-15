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انتشال جثة وإنقاذ 298 مهاجرًا فى البحر المتوسط

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انتشال جثة وإنقاذ 298 مهاجرًا فى البحر المتوسط انتشال جثة وإنقاذ 298 مهاجرًا فى البحر المتوسط

مهاجرين _ أرشيفية

انتشل خفر السواحل الإيطالى جثة واحدة وأنقذوا 298 شخصا فى البحر المتوسط اليوم الثلاثاء وسط ظروف مناخية سيئة بعد يوم من انقلاب قارب مطاطى يقل عددا غير معلوم من المهاجرين بسب ارتفاع الموج.

وبحسب “رويترز”، قال خفر السواحل فى بيان أن المهاجرين انتشلوا من ثلاثة قوارب مطاطية أحدها انقلب.

وقالت ماتيلدا أوفيلان المتحدثة باسم جماعة (إس.أو.إس ميتديرينى) للإغاثة أن الظروف المناخية كانت صعبة فى ظل ارتفاع الأمواج إلى مترين ووصول سرعة الرياح إلى 25 عقدة.

وقال متحدث باسم خفر السواحل أن ناقلة نفط انتشلت أمس الاثنين 15 شخصا من المياه على بعد نحو 55 كيلومترا قبالة الساحل الليبى بعد انقلاب زورق مطاطى نتيجة ارتفاع الموج.

وأضاف أن الناجين نقلوا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل ويجرى نقلهم إلى كاتانيا فى جزيرة صقلية الإيطالية. ولم يذكر خفر السواحل تقديرات لعدد المفقودين.

وقالت أوفيلان من على سفينة الإنقاذ “أكواريوس” التابعة لجماعة (إس.إو.إس) أن القارب المطاطى يتكدس فى الغالب بنحو 120 مهاجرا.

وأضافت أن السفينة أكواريوس انتشلت أمس الاثنين خمس جثث من قارب مطاطى وإن الطاقم شاهد شخصا آخر غريقا لكنهم عجزوا عن انتشال جثته.

وقامت طائرة هليكوبتر بنقل صبى انتشل من المياه وظل فاقدا للوعى لمدة ساعتين وامرأة استنشقت كمية كبيرة من عادم الوقود.

وقال خفر السواحل أن 550 مهاجرا إجمالا أغلبهم من غرب أفريقيا أنقدوا فى خمس عمليات أمس الاثنين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد القتلى فى البحر المتوسط ارتفع هذا العام إلى 4271 شخصا حتى 14 نوفمبر تشرين الثانى مقابل 3777 شخصا فى عام 2015 كله.

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