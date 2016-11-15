نشرة ONA | راديو 90 90 تحصد «دير جيست».. مي فاروق ضيف عمرو أديب.. هنا العاصمة ينقل تجربة أوبر في أمريكا

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

عرضت لميس الحديدي في برنامجها «هنا العاصمة»، تجربة جديدة تقدمها شركة «أوبر»، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتفكر في نقلها إلى مصر..للمزيد

نجحت إذاعة «راديو 90 90»، في الحصول على جائزة أفضل محطة إذاعية في الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالى، في استفتاء جوائز «دير جيست» السنوية، والذي تنافس عليه العديد من الإذاعات المصرية والعربية، كما حصلت الإذاعية غدير حسان مقدمة برنامج «راديو سكوب»، على جائزة أفضل مذيعة.. للمزيد

يستضيف الإعلامي عمرو أديب اليوم ، في برنامجه «كل يوم» على شاشة «ON E» ، في تمام التاسعة والنصف مساءًً ، والذي يذاع بالتزامن على إذاعة «نغم FM»، دكتور سعد الدين الهلالي فى الفقرة الأسبوعية “الفكر الدينى” والتى تتناول العديد من القضايا الإجتماعية الهامة.. للمزيد

أرسلت إذاعة صوت فيتنام «VoV»، مذكرة تفاهم إلى العلاقات الدولية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، للتعاون بين الإذاعة المصرية وإذاعة صوت فيتنام، وذلك في إطار علاقات التعاون والصداقة بين مصر وفيتنام.. للمزيد

يحل الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقًا، ضيفًا على كابتن مدحت شلبي، فى برنامج «مساء الأنوار» على شاشة «On Sport»، في تمام الحادية عشر مساءً،..للمزيد

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، بديكور صيدلية حقيقة داخل الاستديو، كما ارتدى البالطو الأبيض، وظهر بجانبه عدد كبير من الأدوية، تم وضعها على أرفف الصيدلية.. للمزيد

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