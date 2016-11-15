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نشرة ONA | راديو 90 90 تحصد «دير جيست».. مي فاروق ضيف عمرو أديب.. هنا العاصمة ينقل تجربة أوبر في أمريكا

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ONA

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

عرضت لميس الحديدي في برنامجها «هنا العاصمة»، تجربة جديدة تقدمها شركة «أوبر»، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتفكر في نقلها إلى ..للمزيد

أوبر

أوبر

نجحت إذاعة «راديو 90 90»، في الحصول على جائزة أفضل محطة إذاعية في الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالى، في استفتاء جوائز «دير جيست» السنوية، والذي تنافس عليه العديد من الإذاعات المصرية والعربية، كما حصلت الإذاعية غدير حسان مقدمة برنامج «راديو سكوب»، على جائزة أفضل مذيعة.. للمزيد

راديو 90 90

راديو 90 90

يستضيف الإعلامي عمرو أديب اليوم ، في برنامجه «كل يوم» على شاشة «ON E» ، في تمام التاسعة والنصف مساءًً ، والذي يذاع بالتزامن على إذاعة «نغم FM»، دكتور سعد الدين الهلالي فى الفقرة الأسبوعية “الفكر الدينى” والتى تتناول العديد من القضايا الإجتماعية الهامة.. للمزيد

سعد الدين الهلالي - أرشيفية

سعد الدين الهلالي – أرشيفية

أرسلت إذاعة صوت فيتنام «VoV»، مذكرة تفاهم إلى العلاقات الدولية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، للتعاون بين الإذاعة المصرية وإذاعة صوت فيتنام، وذلك في إطار علاقات التعاون والصداقة بين مصر وفيتنام.. للمزيد

مبنى ماسبيرو - أرشيفية

مبنى ماسبيرو – أرشيفية

يحل الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقًا، ضيفًا على كابتن مدحت شلبي، فى برنامج «مساء الأنوار» على شاشة «On Sport»، في تمام الحادية عشر مساءً،..للمزيد

فاروق جعفر - أرشيفية

فاروق جعفر – أرشيفية

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، بديكور صيدلية حقيقة داخل الاستديو، كما ارتدى البالطو الأبيض، وظهر بجانبه عدد كبير من الأدوية، تم وضعها على أرفف الصيدلية.. للمزيد
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جابر القرموطي - أرشيفية

جابر القرموطي – أرشيفية

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أونا

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