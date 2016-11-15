«الرقابة الأدراية» تشن حملة مكبرة على منافذ «التموين» ببنى سويف

قام جهاز الرقابة الأدارية بمحافظة بني سويف، بحملة مكبرة شملت فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابع لوزارة التموين وعددًا من محلات البقالة الكبرى.

تأتي الحملة في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق.

تابعت الحملة، توافر السكر والأرز والزيت، والمواد الغذائية المخزنة والتي تورد للبقالين التموينيين، كما راجعت إجراءات تخزينها، وتأكدت من صحة أعمال التوريد بدفاتر قيد الصادر والوارد، وسلامتها، والأوزان الخاصة بالسلع التموينية كالأرز والسكر والدقيق والزيت التمويني، وحررت محضرا لمسؤول المخزن، بسبب مارصدته من تجميع كميات من السلع التموينية بقصد بيعها لتجار السوق السوداء .

أسفرت الحملة عن تحريزعددًا من المضبوطات لمراجعتها طبقا للمواصفات الصحية المحددة بمعرفة وزارة الصحة .