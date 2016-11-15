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مقتل شخص جراء انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

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مقتل شخص جراء انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول مقتل شخص جراء انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

انفجار بكابول – أرشيفية

ذكرت وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية فى نشرتها باللغة الانجليزية، اليوم الثلاثاء أن الانفجار وقع فى العاصمة الأفغانية كابول، بمنطقة كارتى ناو الواقعة على المنطقة الشرطية الثامنة لكن نوعية الانفجار لم يتم تحديدها بعد، وأسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن التفجير استهدف سيارة تابعة لمنظمة وأسفر عن مقتل السائق، فيما لم تعلن جماعة مسلحة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم.

وقال شاهد عيان فى موقع الحادث، أن السيارة مملوكة لمسؤول حكومى واستهدفت بقنبلة مغناطيسية ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

أ ش أ

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