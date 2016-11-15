أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مشروع قانون لتجريم إهانة الرئيس في التشيك

Google+ Print
مشروع قانون لتجريم إهانة الرئيس في التشيك مشروع قانون لتجريم إهانة الرئيس في التشيك

الرئيس التشيكي ميلوش زيمان – أرشيفية

يسعى نحو 60 نائبًا في البرلمان التشيكي، لإعادة عقوبة إهانة الرئيس، حيث وقعوا مشروع قانون بذلك وقدموه للبرلمان اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فأن البرلمانيون يطالبون في مشروع القانون بمعاقبة من تثبت بحقه هذه التهمة بالسجن فترة تصل لعام أو تغريمه ماليًا.

ولم يبد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان المعروف بتأييده للسياسات الروسية رأيه في مشروع القانون حتى الآن، في حين علق رئيس الوزراء بوهوسلاو سوبوتكا على هذه الخطوة قائلاً إن هناك مشاكل أكثر إلحاحًا في التشيك.

كما عبر وزير حقوق الإنسان في التشيك جيري دينستبير المنتهية ولايته عن رفضه للقانون وقال في تغريدة له على موقع تويتر: “هل أصبح الجميع مجانين؟”.

وكانت عقوبة إهانة الرئيس ألغيت من قانون العقوبات التشيكي اعتبارًا من يناير 1998.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا