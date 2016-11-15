تكريم 100 موظف بمصر للطيران في مسابقة «حبر علي ورق»

مراسل«ONA»

يقام حفل تكريم الأفكار البحثية المتميزة لترشيد النفقات، وتعظيم الأيرادات والأرتقاء بالشركة القابضة لمصر للطيران ، والتي قام بتقديمها بعض العاملين بالشركة ضمن مسابقة “مش حبر علي ورق” تحت إشراف صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، وذلك بعد غدًا الخميس، بقاعة كمال علوي بمبني شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بالمطار.

وقد حاز مائة بحث من مختلف التخصصات ، في مجالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية والجوية وتخطيط الشبكات والعائد والتسعير والسياحة والأسواق الحرة والصيانة وغيرها.

ومن المقرر أن يقوم صفوت مسلم، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة الشركات بتكريم المشاركين في هذه المسابقة ، بالجوائز سواء العينة أوالمالية أوشهادات تقدير.

وتهدف هذه المسابقة إلي مساهمة ومشاركة العاملين في صنع القرار الذي يرتقي بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة، ويعقب التكريم لقاء صحفي مفتوح مع صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، يتناول خلاله آخر التطورات التي شهدتها الشركة خلال الفترة الاخيرة.