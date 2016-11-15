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سفارة الإمارات تدعو مواطني الدولة بالهند إلى عدم تداول العملة القديمة فئتي 500 و 1000 روبية

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سفارة الإمارات تدعو مواطني الدولة بالهند إلى عدم تداول العملة القديمة فئتي 500 و 1000 روبية سفارة الإمارات تدعو مواطني الدولة بالهند إلى عدم تداول العملة القديمة فئتي 500 و 1000 روبية

دعت سفارة الدولة في نيودلهي .. مواطني دولة الإمارات القادمين والمتواجدين في الهند إلى أخذ إيصال عند صرف العملة في الهند والتأكد من أنها عملة جديدة وذلك في ضوء إلغاء العملة الهندية القديمة فئة 500 و 1000 وتحديث فئة 500 و 2000 جديدة اعتبارا من 9 نوفمبر 2016.  

 وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند إن القانون الهندي لا يسمح بجلب العملة الهندية من خارج الهند وإنما يسمح فقط بجلب العملة الأجنبية بما يعادل 10 آلاف دولار فقط.. وحث مواطني دولة الإمارات القادمين إلى الهند على ضرورة حمل بطاقات الائتمان لاستخدامها بالفنادق والمطاعم والمستشفيات وذلك لشح العملة الهندية بالسوق.   

وأشار إلى أنه في حال اصطحاب مبلغ مالي وذلك للضرورة فقط لابد أن يكون بالدولار أو اليورو منوها إلى ضرورة تأكد مواطني الدولة من استخدام العملة الهندية النقدية الجديدة من فئة 500 و 2000 روبية.  


> كما دعا سفير الدولة لدى الهند مواطني الإمارات إلى ضرورة احترام جميع أنظمة وقوانين البلدان التي يقصدونها والتعاون مع الجهات الرسمية وتمثيل الدولة بصورة مشرفة.

 

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