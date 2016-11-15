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منظمة حقوقية : قانون الجمعيات الأهلية سيقضى على التمويل المشبوه

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منظمة حقوقية : قانون الجمعيات الأهلية سيقضى على التمويل المشبوه منظمة حقوقية : قانون الجمعيات الأهلية سيقضى على التمويل المشبوه

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان _ أرشيفية

أكد المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان، أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد قانون جيد وبه العديد من المميزات الجديدة التى تحسن أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث حرية الانشطة بالإخطار بدلًا من شرط الموافقة قديمًا.

وأضاف عبد النعيم فىى بيان للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أن أجود المواد المضافة هى ماننادى به كثيرًا منذ زمن، وهو وضع المراكز غير المرخصه تحت رقابه الدولة واخضاع حسابتها البنكية تحت الرقابة وهو ماوجدناه فى القانون الجديد حيث الذى سيقضى على المراكز المشبوهة تسىء لنا كجمعيات حقوقية قبل أن يسيئوا لأنفسهم.

وانتهى بيان المنظمة على رفض مادة الاتحاد النوعى بجعل الجمعيات مقيدة بعدم التعدد للاتحادات واجبارهم على الانضمام لاتحاد واحد فقط وهو مايقتل روح التنافس ويجعل العديد من الجمعيات الأهلية ترفض الانضمام لتلك الاتحادات مما ينتج عنها التفكك والتشتت فيما بينهم.

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