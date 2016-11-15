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ضبط متهم تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بمصر الجديدة

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كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة أن  ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجديدة  تمكنوا من ضبط عماد الدين ع 41 عاما عاطل و سابق اتهامه فى عدد 12 قضية أخرهم بعين شمس أموال عامة ، حال استقلاله دراجة بخارية و بالكشف عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها من قبل أحمد ل 28 عاما عامل و بمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك .

و مناقشته اعترف بارتكاب واقعة أخرى بذات الأسلوب ملك لسامح ب 56 عاما عامل .

و تم بإرشاده ضبط الدراجة بمكان إخفائها أسفل كوبري التجنيد بشارع جسر السويس .

و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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