ضبط متهم تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بمصر الجديدة

كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة أن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تمكنوا من ضبط عماد الدين ع 41 عاما عاطل و سابق اتهامه فى عدد 12 قضية أخرهم بعين شمس أموال عامة ، حال استقلاله دراجة بخارية و بالكشف عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها من قبل أحمد ل 28 عاما عامل و بمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك .

و مناقشته اعترف بارتكاب واقعة أخرى بذات الأسلوب ملك لسامح ب 56 عاما عامل .

و تم بإرشاده ضبط الدراجة بمكان إخفائها أسفل كوبري التجنيد بشارع جسر السويس .

و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .