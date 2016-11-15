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تراجع أسعار «الحديد» بالسوق المحلية لتسجل 8390 جنيهًا

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تراجع أسعار «الحديد» بالسوق المحلية لتسجل 8390 جنيهًا تراجع أسعار «الحديد» بالسوق المحلية لتسجل 8390 جنيهًا

أرشيفية

أعلنت مصانع حديد التسليح، اليوم الثلاثاء، عن خطة أسعارها الجديدة للعمل بها خلال الأيام المقبلة، بعد موجة من التقلبات التى شهدتها الأسعار فى الأخيرة، تأثرًا بالتغيرات التي طرأت على صرف الدولار في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير الدولار.

وكانت مجموعة حديد عز، أعلنت أمس، عن خفض أسعارها بقيمة 810 جنيهات لتسجل 8390 جنيها للطن تسليم المصنع، وتبعتها باقي المصانع العاملة بالقطاع لتعلن عن خفض أسعارها بمعدلات متفاوتة.

مجموعة بيشاي أعلنت عن أسعارها الجديدة مسجلة 8400 جنيه للطن تسليم المصنع, مستمرة في ارتفاعها عن أسعار «عز» للشهر الثاني على التوالي، وأعلنت مجموعة “صلب ” التي تضم “السويس للصلب” و”آل عطية” و”العتال”، أسعارها الجديدة مسجلة 8350 جنيه للطن تسليم المصنع.

وسجلت أسعار “المراكبي” و”العشري” 8300 جنيه للطن تسليم المصنع على حد سواء، فيما سجل سعر “حديد عياد” 8200 جنيه للطن تسليم المصنع.

وأعلنت مجموعة “الجيوشي للصلب”، عن أسعارها الجديدة مسجلة 8100 جنيه للطن تسليم المصنع, وسجل “حديد سرحان” 8050 جنيها للطن تسليم المصنع، وهى نفس الأسعار التي أعلنتها “طنطا للصلب” و”المنوفية للصلب” و”حديد عنتر”.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تذبذبًا داخل كافة المصانع في إعلان أسعارها لبيع حديد التسليح، لعدم القدرة على تحديد وحساب التكلفة الإنتاجية، وهو ما دفع عدد من المصانع
> لإعلان أسعارها خلال الأيام الأخيرة متجاوزة حاجز الـ 9 الآف جنيه للطن تسليم المصنع.

أ ش أ

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