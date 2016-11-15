اختاري هديتك من مجموعة CELINE الجديدة للأعياد

خصصت CELINE مجموعة جديدة لموسم الأعياد القريب حملت اسم The Holiday Collection والتي ستتوفر في متاجر CELINE في الشرق الأوسط ابتداءاً من 15 تشرين الثاني.

ضمت المجموعة العديد من القطع المتنوعة بين أحذية بكعوب عريضة و أخرى مسطحة، بالإضافة إلى عدد من حقائب اليد الكبيرة وحقائب اليد الكلاتش، كما احتوت المجموعة عدداً من النظارات الشمسية الملونة والمتنوعة التصاميم، بالإضافة إلى اكسسوارات بسيطة مثل العقود و الخواتم و الأقراط وغيرها.

تعددت ألوان القطع في المجموعة، مثل الرمادي والبني و الأصفر والبرتقالي والبيج وغيرها.

هل ستختارين هديتك للأعياد من مجموعة The Holiday Collection الجديدة؟