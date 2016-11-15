جيجر- لوكولتر في "أسبوع دبي للساعات"

بيروت - سيدتي نت

أعلنت جيجر- لوكولترJaeger-LeCoultre، الاسم الذي يُجسّد صناعة الساعات الراقية، عن اشتراكها في "أسبوع دبي للساعات" الذي سيُعقد في مدينة دبي من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون.

سوف تتمثل مشاركة جيجر- لوكولتر Jaeger-LeCoultre في الحضور الكبير للماركة في يوم افتتاح معرض روّاد صناعة الساعات (Masters Horology Exhibition)، كما ستكون جيجر- لوكولتر حاضرةً بشكل بارزٍ في معرض (إتقان الوقت - Mastery of Time) من خلال عرضٍ ارتجاعي في التاريخ لأهم ساعاتها عبر مختلف العصور

وستقدم في العرض ساعة الجيب غراند كومبليكاسيون من عام 1895 مع مكرر الدقائق والكرونوغراف والتقويم الدائم، وساعة ريفيرسو لايدي التي تعود إلى عام 1931 من الفولاذ والذهب الأصفر عيار 18 قيراط، وساعة ريفيرسو الأصلية من عام 1931، وساعة ديوبلان جوايليري 1932 المُرصعة بالماس بقطع بريانت، وجوايليري 101 ريفيير 1964 المُرصعة بـ 61 ماسة مقطوعة على طراز باغيت وتضم أصغر حركة ميكانيكية في العالم منذ العام 1929، وساعة القلادة المُجوهرة التي تعود إلى العام 1900 تقريباً بقفصها المطلي بالمينا الأزرق مع الماس المقطوع على طراز القطع الوردي، وكرونومتر جيوفيزيك من عام 1958 بالإضافة إلى ساعة ميموفوكس الأولى لعام 1950- الساعة المثالية للرجل المفعم بالنشاط والحيوية.