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عرض أزياء آيشتي يفتتح موسم خريف وشتاء 2016/2017

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الإثنين 14-11-2016 20:51

بيروت - سيدتي نت

يعتبر عرض الأزياء السنويMastercard Aïshti Fashion Experience Beirut 2016 ، الذي يقام في الهواء الطلق، أهم حدث في مجال الأناقة في لبنان، لا سيما وأنه تزامن هذه المرة مع الاحتفال بذكرى مرور سنة على افتتاح Aïshti by the Sea، ليشهد حضوراً كثيفاً من قبل شخصيات المجتمع المرموقة.
شارك أربعة عشر عارض وعارضة أزياء في العرض على المنصة البيضاء الممتدة على أربعين متراً، من واجهة Aïshti foundation، وقد سلطت مجموعات الأزياء النسائية الضوء على موضة الموسم الجديد من خلال المزج ، وذلك على غرار جمع معطف الفرو مع قميص وتنورة بأزرار، أو فستان ذهبي اللون مع سترة خفيفة، أو طقم فضفاض،أو فستان طويل كلاسيكي مع حذاء جلدي، أو بنطلون واسع مع إكسسوارات مميزة، أو سروال مع كنزة قصيرة.
ولم يخلُ العرض من القطع المختارة اللافتة مثل فستان الجلد الطويل بقصة V من كلوي، أو فستان أليساندرا ريتش من دانتيل شانتيي الذي تزينه من الأمام ضفيرة صينية مشغولة، أو بذلة براندن ماكسويل الناعمة السوداء التي اختتم بها عرض الأزياء، كما تميزت مجموعات الأزياء الرجالية بالعفوية المريحة، إذ تم المزج بين البنطلون البيج والكنزة بقصة V والسترة الكحلية أو الرمادية الفاتحة بالإضافة إلى البدلة السوداء.
تنوعت مجموعة الألوان المستخدمة حيث تدرجت من الأحمر الداكن والألوان النحاسية والفضية إلى الدرجات
الأنعم من الأرجواني والأزرق الفاتح.

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سيدتي