أكملي إطلالتك بإضافة بعض البُروش هنا وهناك

قد يوحي لك البروش أو دبوس الملابس بالطراز القديم، لكنه عاد إلى الساحة محملاً بالمفاجآت بطريقة مبهرة وعصرية أكثر.

كما نرى تعددت تصاميم البُروش وتطورت بأشكال أكثر حداثة ومناسبة للجيل الجديد.

لاحظنا أن من أكثر الصيحات انتشاراً الجاكيت الجينز المكتظ بالبُروش المختلفة التي تعبر عن اهتمامات الشخص وهويته.

بإمكانك استخدام البُروش في أماكن غير مألوفة لتحدثي فرقاً باهراً في إطلالتك كوضعه على حزام بنطلونك أو أكمام قميصك أو حتى غطاء الرأس في الشتاء، ويمكنك تزيين إكسسواراتك بها كحقيبتك مثلاً كما شاهدنا ضمن حقائب "كولكشن ديور كروز2016" أو حتى على حذائك المخملي.

لا تترددي في تجربتها واختاري ما يناسبك من البُروش سواء الكلاسيكية منها أو الحديثة، ونسقيها بطريقة عشوائية مرتبة في نفس الوقت