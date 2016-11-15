أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أكملي إطلالتك بإضافة بعض البُروش هنا وهناك

Google+ Print

الثلاثاء 15-11-2016 13:51

قد يوحي لك البروش أو دبوس الملابس بالطراز القديم، لكنه عاد إلى الساحة محملاً بالمفاجآت بطريقة مبهرة وعصرية أكثر.

كما نرى تعددت تصاميم البُروش وتطورت بأشكال أكثر حداثة ومناسبة للجيل الجديد.

لاحظنا أن من أكثر الصيحات انتشاراً الجاكيت الجينز المكتظ بالبُروش المختلفة التي تعبر عن اهتمامات الشخص وهويته.

بإمكانك استخدام البُروش في أماكن غير مألوفة لتحدثي فرقاً باهراً في إطلالتك كوضعه على حزام بنطلونك أو أكمام قميصك أو حتى غطاء الرأس في الشتاء، ويمكنك تزيين إكسسواراتك بها كحقيبتك مثلاً كما شاهدنا ضمن حقائب "كولكشن ديور كروز2016" أو حتى على حذائك المخملي.

لا تترددي في تجربتها واختاري ما يناسبك من البُروش سواء الكلاسيكية منها أو الحديثة، ونسقيها بطريقة عشوائية مرتبة في نفس الوقت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي