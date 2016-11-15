لن تصدقي أناقة النجمات المذهلة في حفل Baby2baby

أقيم في عطلة نهاية الأسبوع حفل "بيبي تو بيبي" Baby2baby gala السنوي الخيري، بحضور عدد كبير من النجمات العالميات اللواتي تألقن بأجمل تصميمات فساتين السهرة المُبهرة، حين سرن على سجادة الحفل السوداء بأناقة باهرة. ومن هذا الحفل، جمعنا لك بالصور أجمل الإطلالات.

اختارت النجمة السمراء "جيسيكا البا" Jessica Alba فستان سهرة باللون الأسود من قماش التول الناعم من دار "فالنتينو" Valentino، ونسّقت معه اكسسوارت ناعمة تناسبت مع اللوك بشكل عام.

وعارضة الأزياء الشهيرة "ميراندا كير" Miranda Kerr بدت إطلالتها ملكية في فستان باللون الذهبي الفاتح من "ريم عكرا" Reem Acra. أما النجمة الشقراء "كات هادسون" Kate Hudson فدخلت كعادتها قائمة النجمات الأكثر أناقة في فستانها المميّز، الذي انتقته من مجموعة "جي منديل" J.Mendel. والممثلة "جينا ديوان" Jenna Dewan اختارت فستان سهرة ذا تصميم مميز باللون الزهري مزيّن بالورود عند منطقة الخصر، وحمل توقيع دار "ماركيزا" Marchesa. أما النجمة "جينيفر غارنر" Jennifer Garner فقد بدت إطلالتها بسيطة لكن راقية في فستان أزرق، اختارته من دار "رولان موريه" Roland Mouret.

نجمات عالميات أخريات نجحن بالفعل، في حفل "بيبي تو بيبي" Baby2baby gala هذا العام، في انتقاء أجمل تصميمات فساتين السهرة وأكثرها فخامة.