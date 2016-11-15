بالصور..محافظ بورسعيد يتفقد أعمال الكوبري الرابط بين بورسعيد وبورفواد

كتب – جمال نوفل

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال التي تجري بمداخل الكوبري، الرابط بين مدينتي بورسعيد وبورفواد، حيث أصدر توجيهات لحي الجنوب بإزالة جميع التعديات حول المنطقة المحيطة بالكوبري، مشيرًا بأن الكوبري سوف يكون مزار سياحي لأهالي المحافظة، وضرورة ظهورة المنطقة المحيطة بشكل جمالي، مشيرًا بأنة تم الانتهاء من تركيب البنتونات والاكتاف الخاصة بالكوبري العائم، وأن الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، قد أنجزت العمل في تصميم الكوبري في وقت قياسي ليكون جاهز للافتتاح الرسمي في 23 ديسمبر المقبل.

كما قدم المحافظ الشكر والتقدير إلي الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، علي سرعة الاستجابة الفورية لمطلب أهالي المحافظة، في إنشاء الكوبري والذي كان حلم يراود أهالي بورسعيد وبورفواد، وأضاف، بأن الهيئة سوف تقوم أيضًا، بتهيئة الطريق المؤدي إلي مداخل ومخارج الكوبري، وذلك من خلال شركة المقاولون العرب.

وأضاف الغضبان، بأن موقع الكوبري تحول إلي شعلة نشاط من كافة الأجهزة التنفيذية، وهيئة قناة السويس، وجميع الأجهزة المعنية، من أجل سرعة إنجاز العمل، وأضاف بأن إنشاء الكوبري يتم بأحدث تقنية علمية، وبحمولة 70 طنًا، وتم تخصيص أماكن لعبور المشاة، وكذلك السماح بمرور جميع أنواع السيارات حتي ذات الحمولات الثقيلة.

وأكمل الغضبان قائلًا، بأن الكوبري الجديد سوف يعمل علي تخفيف الضغط علي المعديات، والتي سوف تظل تعمل جانبًا إلي جنب مع الكوبري، طوال الـ24 ساعة، لخدمة المواطنيين، ولتخفيف حدة الازدحام، وأضاف بأنة سيتم عمل نظام أمني علي أعلي مستوي، لتأمين الكوبري، مؤكدًا بأنة يجري الآن إعادة تخطيط المنطقة المحيطة بالكوبري، وعمل بانوراما تليق بهذ العمل الكبير.