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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بدار السلام

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كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة لتفعيل وتنفيذا للشق الخاص بمتابعة جهود ضبط قضايا التشكيلات العصابية ، أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام تمكنت من ضبط كلا من كامل م 24 عاما عاطل و سابق اتهامه فى عدد 4 قضايا آخرهم سلاح بدون ترخيص بدار السلام و مطلوب فى قضية سلاح نارى بدون ترخيص بحلوان و المقضى فيها بالسجن 3 سنوات وعبدالمنعم ش 20 عاما عاطل و سابق اتهامه فى عدد 8 قضايا آخرهم سرقات متنوعه بدار السلام .

أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبالكشف عن الدراجة تبين أنها مبلغ بسرقتها من قبل مصطفى ح 24 عاما ميكانيكى.
> و بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات البخارية و التصرف فيه بالبيع ، و أقرا بارتكاب عدد 2 حادث آخر بذات الإسلوب و تم بإرشادهما ضبط الدراجتان لدى عميلهما محمد ف 21 عاما عاطل .

و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، و تولت النيابة العامة التحقيق .

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