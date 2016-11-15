الرقابة الإدراية تشن حملة للاطمئنان علي جاهزية مخرات السيول ببني سويف‎

شنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، حملة مكبرة علي علي مخرات السيول بمحافظة بني سويف، وذلك للاطمئنان علي الإجراءات التي اُتخذت بها، من مديرية الري، حولها في حالة وقوع سيول.

وزارت الحملة، بعض مخرات السيول، ولاحظت بعض السلبيات البسيطة بمناطق المخرات، نتيجة بعض المياه، التي استقبلتها المحافظة خلال الأيام الماضية، والتي كانت قادمة من البحر الأحمر، كما كشفت الحملة بعض نقاط الضعف بعدد من المخرات بالمحافظة.

وأشادت الحملة بالاستعدادات العامة، التي إتخذتها مديرية الري من تطهير للمخرات، وإقامة معابر وإزالة العوائق والمخلفات بالمجري المتخذ لمرور السيول.