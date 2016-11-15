القرموطي يظهر بـ«البالطو الأبيض» على الهواء

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، بديكور صيدلية حقيقة داخل الاستديو، كما ارتدى البالطو الأبيض، وظهر بجانبه عدد كبير من الأدوية، تم وضعها على أرفف الصيدلية.

وأعلن القرموطي ببرنامجه «مانشيت القرموطي» عن دعمه لفكرة «صيدلية تويتر»، والتي تدعو إلى تبادل الدواء الزائد عن الحاجة، ومنحه للمرضى الفقراء غير القادرين على شرائه.

من جانبه أعرب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن دعم الوزارة لحملة «صيدلية تويتر»، متمنيًا من القائمين على المبادرة بالتواصل مع الإدارة المركزية لقطاع الصيادلة بوزارة الصحة، لتوفير الدواء للمواطنين.

وناشد «مجاهد» القائمين على المبادرة عقد لقاء تنسقيا بالوزارة لتوجيههم على مصادر الدواء للحصول عليه بسهولة.