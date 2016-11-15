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وزير الخارجية يسافر إلى لبنان لبحث سُبل تعزيز العلاقات

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وزير الخارجية يسافر إلى لبنان لبحث سُبل تعزيز العلاقات وزير الخارجية يسافر إلى لبنان لبحث سُبل تعزيز العلاقات

وزير الخارجية سامح شكري (أرشيفية)

غادر سامح شكري وزير الخارجية، القاهرة، متوجهًا إلى بيروت، في زيارة تستهدف التأكيد على دعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلـتقي وزير الخارجية، كل من العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتسليمهما رسالتين من الرئيس عبدالفتاح .

وتشمل الزيارة أيضًا مقابلات مع عدد من أهم وأبرز القيادات السياسية اللبنانية، وفي مقدمتهم رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال تمام سلام، ووزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية.

كما سيتم خلال اللقاءات تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلًا عن تطورات الوضع الداخلي اللبناني بعد انتهاء أزمة الفراغ الرئاسي، مع التأكيد على وقوف مصر إلى جوار الأشقاء اللبنانيين في جهودهم لاستكمال تشكيل ، بما يسمح بانتظام العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية ويحقق مصالح الشعب اللبناني الشقيق.

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