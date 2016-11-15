«إلهام شاهين: «يوم الستات» تم تحضيره في 6 سنوات

قالت الفنانة إلهام شاهين، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ضمن تغطية فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي المذاع على شاشة سي بي سي إكسترا، إنها لا تفكر في نفسها بل في السينما ككل وفي شخصيات حماسية وتفكر في مصر، وذلك تعليقا منها على فيلمها الذي سيعرض في المهرجان “يوم الستات”.

وأكدت أن مصر بها مخرجين عباقرة ولكن ما يميز كاملة أبو زكري، أنها تبحث عن الصدق في كل شئ سواء الموسيقى أو الكادر أو الفنان، مضيفة أنها “مجهدة لأقصى درجة ولكنها فنانة”.

وتابعت، أن المخرجة شخصيتها قوية ولكن إدارتها بكل الحب وأن الفيلم سيكون في دور العرض منتصف ديسمبر وأنها تعمل عليه من 6 سنوات تقريبا وتم تجهيزه خلال سنة كاملة.

وأردفت: “الفيلم تم كتابته في سنتين وتصويره خلال 3 سنوات وتعبنا فيه جدًا لأن به كومبارس كثير ومصاعب عديدة، وأجهز لفيلم أخر وأنا فيلمي في المسابقة الدولية فقط ولا أحكم فيه”.

واستكملت: “لدينا أفلام من كل الوطن العربي تقريبًا ومن كل بلد عربي سيشارك معنا فيلم وأنا رفضت العديد من العروض لعرض فيلمي يوم الستات قبل المهرجان حتى يشارك في المهرجان فقط، وبهذا الفيلم أنا قدمت خلال تاريخي 100 فيلم”.