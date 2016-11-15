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خبراء من منظمة «الإيكاو» يصلون القاهرة لإجراء تفتيش دوري على المطار

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خبراء من منظمة «الإيكاو» يصلون القاهرة لإجراء تفتيش دوري على المطار خبراء من منظمة «الإيكاو» يصلون القاهرة لإجراء تفتيش دوري على المطار

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

يصل مطار القاهرة الدولي الجمعة القادمة، وفد المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو»، في زيارة للبلاد تستغرق 10 أيام لإجراء تفتيش دوري على مباني الركاب وصالات السفر والوصل بالمطار، بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصرية والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وقالت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي إن الوفد يضم 5 خبراء من «الإيكاو»، برئاسة جون جيان ني رئيس الوفد، والذي سيصل القاهرة على طائرة «إير فرانس»، مساء الجمعة القادمة ومعه خبيرين، بينما يصل خبير على طائرة للطيران والقادمة من نيروبي، ويصل الخبير الخامس على طائرة مصر للطيران والقادمة من المغرب، وتقوم سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول الوفد الذي سوف ينضم له أعضاء مكتب الإيكاو الموجودين بالقاهرة.

وقالت المصادر إن التفتيش سيكون على الإجراءات الفنية التي يتم تطبيقها داخل صالات السفر والوصول، ومراحل إنهاء اجراءات الركاب بالمطار، كذلك سوف يتم متابعة النواحي الفنية المتعلقة بالسلامة والجودة والبيئة وغيرها من القطاعات الأخرى ، حيث استعدت كل الأجهزة العاملة بالمطار خاصة وأنه حصلت قبل أيام على شهادة الأيزو.

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