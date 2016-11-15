9 فوائد ستجعلك منصتًا جيدا لزوجتك

سواء كنت متفقاً معها في الرأي أو لديك وجهة نظر مغايرة، ثبت علمياً أن مهارة إنصات الزوج لزوجته تحسن من علاقتهما الزوجية والإنسانية.

كما أن استماع الزوج لحديث زوجته باهتمام له 9 فوائد،وهى.

1 – معرفة أفكار زوجتك، إذا كنت ترغب في معرفة ما يدور في رأس زوجتك من أفكار، فاسمح لها بالتحدث بدون مقاطعتها، شرط أن تكون مستمعًا جيدًا لها، فهذا سيجعلك أيضاً تفوز بقلبها أكثر.

2 – القضاء على الخلافات، تتلاشى الخلافات ويختفي الجدال بمجرد أن يبدأ الزوجان في الاستماع إلى وجهة نظر بعضهما بعض، ويصبح الطرفان أكثر تسامحاً.

3 – الحصول على صورة واضحة، استماعك لزوجتك يجعلك تكوّن صورة كاملة وواضحة عن الموضوع مثار الحديث بينكما، وهذا لا يعني أن تقبل بكل ما تقوله زوجتك ولكن كن مستمعاً جيداً حتى النهاية ثم اتخذ قرارك.

4 – توفير بيئة صحية متجانسة، فن الاستماع يؤدي إلى خلق بيئة صحية لا يشوبها التوتر، فإذا كنت مستمعاً غير جيد لأحاديث الآخرين، خاصة زوجتك، فأنت تحرم نفسك من معرفة ما يدور في خلدها، الأمر الذي ينعكس سلباً على علاقتكما.

5 – حياة هادئة، خلصت العديد من الدراسات إلى أن الرجال الذين يتمتعون بالصبر أثناء الاستماع إلى زوجاتهم يعدون أزواجاً جيدين وينعمون بحياة هادئة خالية من المشاكل إلى حد كبير.

6 – دليل على الحب، إنصاتك إلى زوجتك أثناء حديثكما يعتبر دليلاً على حبك واهتمامك بها، الأمر الذي ستكون له نتائج إيجابية كثيرة في حياتكما الزوجية، جرب أن تكون مستمعاً جيداً لزوجتك وستلاحظ الفرق بنفسك.

7 – التعلم، لطالما كان الاستماع هو الطريقة الوحيدة للتعلم، فخلال مرحلة الطفولة نستمع إلى الآباء والأمهات والمعلمين لنتعلم منهم، كما نستمع إلى الزملاء والرؤساء بالعمل لنتعلم أيضاً، فلم لا نستمع للزوجات، ربما نكتسب شيئاً جديداً.

8 – التخلص من الإزعاج، إذا كانت زوجتك مصدر إزعاج يربكك طوال اليوم، فجرب أن تكون مستمعاً جيداً لها وستلاحظ الفرق بنفسك.

9 – حياة زوجية سعيدة، إذا أردت أن تنعم بحياة زوجية سعيدة وممتعة، فاستمع إلى زوجتك وتعرف على رغباتها وستلاحظ الفرق.