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غدًا..الحكم في تظلم «شفيق» لرفع أسمه من قوائم ترقب الوصول

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غدًا..الحكم في تظلم «شفيق» لرفع أسمه من قوائم ترقب الوصول غدًا..الحكم في تظلم «شفيق» لرفع أسمه من قوائم ترقب الوصول

أحمد شفيق

 

تصدر الدائرة السادسة، بجنايات شمال القاهرة، غدًا، حكمها في التظلم المقدم من المرشح الرئاسي السابق “أحمد شفيق”، لرفع أسمه من قوائم ترقب الوصول

و يصدر الحكم، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، وأحمد مختار، بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

وكان دفاع المرشح السابق على رئاسة الجمهورية في 2012، ذكر أن “أحمد شفيق”، سافر خارج البلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي، بسبب علمه مسبقًا برغبة الإخوان في التنكيل به، والانتقام منه، وأنه لاتوجد موانع لاستمرار قرار وضع أسمه على قوائم الترقب والوصول، نظرًا لرغبته فى العودة للبلاد.

 

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