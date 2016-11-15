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غدًا.. الحكم فى التماس «أحمد عز» في إثبات نسب توأم زينة

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غدًا.. الحكم فى التماس «أحمد عز» في إثبات نسب توأم زينة غدًا.. الحكم فى التماس «أحمد عز» في إثبات نسب توأم زينة

أرشيفية

مراسل«ONA»

 تصدر غدًا، الأربعاء، محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها في التماس الفنان أحمد عز فى إعادة نظر قضية “إثبات نسب توأم زينة”.

تعود التفاصيل عندما تقدم عمر عبدالرحمن محامي الفنان أحمد عز، إلى “الدائرة 102″ بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالتماس لإعادة النظر في قضية “إثبات نسب توأم الفنانة زينة”، وهي ذات الدائرة التي نظرت استئناف الفنان، وقضت في 13 يناير الماضي برفضه وتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له.

 و كانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، قد قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة، وجاء في حيثيات الحكم أن  المدعية “زينة” غير محرمة شرعًا على المدعى عليه “أحمد عز”، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معًا لقضاء عطلة الزفاف.

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